МИД допустил военный ответ на развертывание американской ПРО в Южной Корее

СЯМЭНЬ (Китай), 4 сен — РИА Новости. Наращивание системы ПРО THAAD вблизи российских границ может поставить вопрос о военном ответе Москвы, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
Он подчеркнул, что Москва не скрывала негативного отношения к этим планам, реализация которых сейчас ускорилась.
"Системы заатмосферного перехвата головных частей на нисходящем участке траектории, если мне будет позволено перевести на русский язык аббревиатуру THAAD, они легко встраиваются в системы ПРО большей дальности, большей мощности, если хотите. И все это становится элементами интегрированной американской системы ПРО", — добавил дипломат.
Развертывание THAAD вызывает беспокойство Китая и России, поскольку ставит под угрозу стратегический баланс в регионе. Япония, наоборот, одобрила эти планы, отметив, что размещение THAAD будет способствовать миру и стабильности.