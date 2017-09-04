МИД считает необоснованными обвинения НАТО в связи с учениями "Запад-2017"

БЛЕД (Словения), 4 сен — РИА Новости. Москва считает необоснованными обвинения НАТО в адрес России в связи с предстоящими российско-белорусскими учениями "Запад-2017", заявил замглавы МИД РФ Алексей Мешков.
"Те страны, которые стремятся максимально обострить ситуацию накануне учений, вбрасывая необоснованные обвинения в адрес России, — это те страны, которые максимально препятствуют контактам военных наших стран", — сказал журналистам российский дипломат.
Ряд стран НАТО, а также власти Украины ранее выражали обеспокоенность ввиду предстоящих учений. МИД России отмечал, что в западных СМИ не ослабевает ажиотаж вокруг учений, говорится об их агрессивном характере.