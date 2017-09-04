Войска РХБЗ проводят учения под Волгоградом

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Войска радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ликвидируют последствия "хлорного заражения" под Волгоградом в ходе специальных учений, рассказал журналистам начальник пресс-службы Южного военного округа (ЮВО) Вадим Астафьев.

"Вводная о разгерметизации емкости с хлором в результате техногенной аварии на промышленном объекте была доведена до личного состава части (РХБЗ) командиром части. Оперативная группа совершила 30-километровый марш своим ходом на штатной технике в район ЧС", — рассказал он.

После прибытия на место "аварии" военнослужащие оцепили зараженный участок, на дорогах выставили посты дегазации и дезактивации. Экипажи машин радиационной и химической разведки организовали мониторинг состояния окружающей среды.

"По плану учений военнослужащим отдельной бригады РХБЗ предстоит отработать учебные задачи по ведению химической разведки, провести специальную обработку зданий на объекте ЧС, а также ликвидировать последствия техногенной аварии", — сказал Астафьев.

После окончания учений специалисты специальной обработки развернут пункт и обработают весь личный состав и технику, принимавшую участие в ликвидации "аварии".

В учениях принимают участие 50 военнослужащих и около 30 единиц спецтехники.