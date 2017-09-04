Более девяти тысяч военнослужащих в РВСН приняли присягу

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Более девяти тысяч военнослужащих в РВСН дали торжественную клятву на верность своему Отечеству, сообщила пресс-служба Минобороны.

"Более 9 тысяч военнослужащих в РВСН дали торжественную клятву на верность своему Отечеству. Более 8 тысяч новобранцев в соединениях и частях РВСН от Псковской до Иркутской областей, а также около 1 тысячи курсантов вузов РВСН приняли присягу", — говорится в сообщении.

Согласно сообщению, в РВСН четвёртый год подряд увеличивается число военнослужащих по призыву с высшим образованием. Почти каждый третий призывник имеет вузовский диплом. В первую очередь таких военнослужащих распределяют в перевооружаемые соединения РВСН. Около 2,5 тысяч человек пополнили дивизии, переоснащаемые на ракетный комплекс "Ярс".

Отмечается, что в день присяги в соединениях и воинских частях РВСН новобранцы и их родители смогли ознакомиться с современными образцами вооружения. В этот день подержать оружие в руках довелось не только новобранцам, но и их родителям. В заключение родителям устроили обширную экскурсию по воинским частям и вузам.