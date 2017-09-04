В учениях РВСН участвуют 11 полков подвижных ракетных комплексов

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Одиннадцать ракетных полков вышли на маршруты боевого патрулирования от Тверской до Иркутской областей в рамках учений РВСН, сообщила в понедельник пресс-служба Минобороны России.

"На маршруты боевого патрулирования от Тверской до Иркутской областей в рамках учений РВСН вышли 11 ракетных полков ПГРК "Тополь", "Тополь-М" и "Ярс". Треть из них совершает интенсивные манёвренные действия", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках учения отработка совместных задач с ракетными полками ПГРК "Тополь", "Тополь-М" и "Ярс" организована в 20 регионах страны. Противодействие ракетчиков условным диверсантам осложняется заблаговременной заброской сил условного противника в районы несения боевого дежурства. К началу действий "диверсанты" изучают район, устанавливают взрывные устройства, устраивают засады.

Во время марша колонн ракетчики получили вводную о применении "диверсантами" химоружия. Атака была совершена в труднопроходимом районе. Ракетные полки успешно преодолели "зараженные" участки, после чего провели обработку более 100 единиц крупногабаритной техники. Подразделения химзащиты выполнили обработку личного состава и дегазацию обмундирования и оружия.

Добавляется, что в мероприятиях задействовано около 400 единиц крупногабаритной техники. В этом году РВСН проведут более 150 командно-штабных, тактических и специальных учений.