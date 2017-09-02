Корвет "Совершенный" прибыл на остров Русский для участия в ВЭФ

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Корвет "Совершенный" прибыл в бухту Аякс острова Русский для участия в Восточном экономическом форуме (ВЭФ), сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту (ТОФ) капитан первого ранга Владимир Матвеев.

"Сегодня новейший корвет проекта 20380 Тихоокеанского флота "Совершенный" прибыл в бухту Аякс для участия в третьем международном Восточном экономическом форуме", — сказал Матвеев.

Корвет представит ТОФ на форуме. В течение нескольких дней все посетители выставки "Улица Дальнего Востока", развёрнутой на набережной Дальневосточного федерального университета, смогут сфотографироваться на фоне недавно вошедшего в состав ТОФ корабля.

Третий Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 6-7 сентября и соберет свыше 3,5 тысячи участников более чем из 50 стран. Ожидается, что гостями форума станут премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.