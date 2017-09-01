Заглянуть за горизонт: чем прикроют Россию от крылатых ракет

МОСКВА. 1 сен — РИА Новости, Андрей Станавов. Сплошное загоризонтное радиолокационное поле охватом до двух тысяч километров за пределами России может быть создано к 2025 году, заявил в интервью "Коммерсанту" генеральный конструктор национальной системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) Сергей Боев. Как пояснили РИА Новости в пресс-службе концерна РТИ, в данном случае речь идет о новых радиолокационных станциях "Контейнер", которые хотя и умеют обнаруживать старты баллистических ракет, все же в силу своей конструкции больше "заточены" на поиск аэродинамических целей.

Игры с ионосферой

К ним обычно относят все, что летает в атмосфере, в основном это самолеты, вертолеты, беспилотники и крылатые ракеты. Последние наиболее опасны, так как могут в больших количествах стартовать с разных носителей, далеко летят и способны нести ядерные заряды. К примеру, стоящий на вооружении ВМС США знаменитый "топор" Tomahawk Block IV попадает в мишень на дистанции до 1700 километров. О том, почему технологии раннего обнаружения и перехвата крылатых ракет становятся основой стратегической безопасности государства и как этот вопрос решают в России — в материале РИА Новости.

Принцип загоризонтной радиолокации, примененный в РЛС "Контейнер", заключается в способности ионосферы Земли отражать электромагнитные сигналы, направленные под определенным углом. Именно поэтому такая станция не видит, что происходит в космосе: расположенная на высоте около 100 километров ионосфера "заворачивает" сигнал на полпути и направляет к Земле, в точку, находящуюся за горизонтом от наблюдателя. Затем, отразившись от цели, он тем же путем возвращается обратно в приемник.

Впрочем, таким радарам и не нужно "выглядывать" в космос, эта миссия возложена на надгоризонтные РЛС типа "Воронеж", способные отслеживать межконтинентальные баллистические ракеты и космические объекты. Эти огромные радары сегодня составляют костяк наземного эшелона СПРН. У "Контейнеров" немного другое назначение, как и у "Подсолнухов", — загоризонтных радиолокаторов контроля 200-мильной пограничной зоны, не имеющих аналогов в мире.

"Радары "Контейнер" больше предназначены для фиксации и ведения аэродинамических целей, таких как авиация или крылатые ракеты. Принцип их действия прост: излученный сигнал отражается от ионосферы и позволяет видеть все в пределах 3000 километров. Это чистая физика. К примеру, во время испытаний "Контейнера" наши специалисты как на ладони видели всю Западную Европу со всеми объектами в ее воздушном пространстве", — сообщил РИА Новости представитель пресс-службы.

Разведка из дома

Вопрос расстановки на территории России загоризонтных РЛС для контроля за Европой и Юго-Восточной Азией висел в воздухе много лет, но вплотную к его решению Миноброны удалось подойти относительно недавно. Сейчас в Ковылкинском районе Мордовии активно строится инфраструктура для первого "Контейнера", при этом сама РЛС находится там на опытно-боевом дежурстве с декабря 2013 года и уже успела отлично себя проявить.

Размеры станции впечатляют — антенное поле состоит более чем из ста мачт высотой с десятиэтажный дом. На северо-западном направлении РЛС следит за пространством от Польши, Германии и Балтики до Турции, Сирии и Израиля. Характеристики сейчас наращиваются, чтобы двухпозиционная РЛС смогла "видеть" все аэродинамические цели, включая малоразмерные самолеты в азимуте 240 градусов. Под Ковылкино размещаются приемная и основная аппаратная части РЛС, "передающая" составляющая размещена около Городца в Нижегородской области.

Главная особенность "Контейнеров" в том, что они позволяют комплексно мониторить обстановку в воздушном пространстве 2000-километровой зоны и отслеживать не только крылатые ракеты, но и их носители, а также фиксировать моменты пусков. Это очень важно для оперативного подключения и снабжения информацией средств ПВО-ПРО, которые в случае агрессии горячо встретят крылатых гостей. К примеру, модернизированную американскую ракету Tomahawk Block 4 способен эффективно нейтрализовать даже компактный зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1".

Стратегический формат

Исходя из военной стратегии, наличие загоризонтного радиолокационного поля по периметру вместе с эффективной системой ПВО-ПРО позволит России успешно противостоять тактике высокоточного обезоруживающего удара, в основе которой лежит массирование применение крылатых ракет по ключевым пунктам управления и шахтам межконтинентальных баллистических ракет. Интересно, что проблема уязвимости от крылатых ракет противника остро стоит и в США, у которых такое поле пока что отсутствует.