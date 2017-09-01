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Безопасность

Заглянуть за горизонт: чем прикроют Россию от крылатых ракет

18:5201.09.2017
(обновлено: 18:57 01.09.2017)
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© РИА Новости / К. КуличенкоПерейти в фотобанкУчебная тревогаУчебная тревога
© РИА Новости / К. Куличенко
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МОСКВА. 1 сен — РИА Новости, Андрей Станавов. Сплошное загоризонтное радиолокационное поле охватом до двух тысяч километров за пределами России может быть создано к 2025 году, заявил в интервью "Коммерсанту" генеральный конструктор национальной системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) Сергей Боев. Как пояснили РИА Новости в пресс-службе концерна РТИ, в данном случае речь идет о новых радиолокационных станциях "Контейнер", которые хотя и умеют обнаруживать старты баллистических ракет, все же в силу своей конструкции больше "заточены" на поиск аэродинамических целей.

Радиолокационная станция Воронеж
© РИА Новости / Александр Юрьев
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К ним обычно относят все, что летает в атмосфере, в основном это самолеты, вертолеты, беспилотники и крылатые ракеты. Последние наиболее опасны, так как могут в больших количествах стартовать с разных носителей, далеко летят и способны нести ядерные заряды. К примеру, стоящий на вооружении ВМС США знаменитый "топор"  Tomahawk Block IV попадает в мишень на дистанции до 1700 километров.  О том, почему технологии раннего обнаружения и перехвата крылатых ракет становятся основой стратегической безопасности государства и как этот вопрос решают в России — в материале РИА Новости.

Игры с ионосферой

Принцип загоризонтной радиолокации, примененный в РЛС "Контейнер", заключается в способности ионосферы Земли отражать электромагнитные сигналы, направленные под определенным углом. Именно поэтому такая станция не видит, что происходит в космосе: расположенная на высоте около 100 километров ионосфера "заворачивает" сигнал на полпути и направляет к Земле, в точку, находящуюся за горизонтом от наблюдателя. Затем, отразившись от цели, он тем же путем возвращается обратно в приемник.

Командный пункт системы предупреждения о ракетном нападении РЛС класса Воронеж-ДМ. Архивное фото
© AP Photo / File
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Впрочем, таким радарам и не нужно "выглядывать" в космос, эта миссия возложена на надгоризонтные РЛС типа "Воронеж", способные отслеживать межконтинентальные баллистические ракеты и космические объекты. Эти огромные радары сегодня составляют костяк наземного эшелона СПРН. У "Контейнеров" немного другое назначение, как и у "Подсолнухов", — загоризонтных радиолокаторов контроля 200-мильной пограничной зоны, не имеющих аналогов в мире.

"Радары "Контейнер" больше предназначены для фиксации и ведения аэродинамических целей, таких как авиация или крылатые ракеты. Принцип их действия прост: излученный сигнал отражается от ионосферы и позволяет видеть все в пределах 3000 километров. Это чистая физика. К примеру, во время испытаний "Контейнера" наши специалисты как на ладони видели всю Западную Европу со всеми объектами в ее воздушном пространстве", — сообщил РИА Новости представитель пресс-службы.

© РИА Новости / Сергей ПивоваровПерейти в фотобанкРадиолокационная станция 1Л119 на выставочной площадке на полигоне "Кадамовский" в Ростовской области во время подготовки к международному военно-техническому форуму "Армия-2017"
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Радиолокационная станция 1Л119 на выставочной площадке на полигоне "Кадамовский" в Ростовской области во время подготовки к международному военно-техническому форуму "Армия-2017"

Разведка из дома

Вопрос расстановки на территории России загоризонтных РЛС для контроля за Европой и Юго-Восточной Азией висел в воздухе много лет, но вплотную к его решению Миноброны удалось подойти относительно недавно. Сейчас в Ковылкинском районе Мордовии активно строится инфраструктура для первого "Контейнера", при этом сама РЛС находится там на опытно-боевом дежурстве с декабря 2013 года и уже успела отлично себя проявить.

Плавучий радиолокационный комплекс в США. Архивное фото
© Flickr / Rafael Matsunaga
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Размеры станции впечатляют — антенное поле состоит более чем из ста мачт высотой с десятиэтажный дом. На северо-западном направлении РЛС следит за пространством от Польши, Германии и Балтики до Турции, Сирии и Израиля. Характеристики сейчас наращиваются, чтобы двухпозиционная РЛС смогла "видеть" все аэродинамические цели, включая малоразмерные самолеты в азимуте 240 градусов. Под Ковылкино размещаются приемная и основная аппаратная части РЛС, "передающая" составляющая размещена около Городца в Нижегородской области.

© РИА Новости / Игорь ЗарембоПерейти в фотобанкКомандный пункт радиолокационной станции "Воронеж" в Калининградской области
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Командный пункт радиолокационной станции "Воронеж" в Калининградской области

Главная особенность "Контейнеров" в том, что они позволяют комплексно мониторить обстановку в воздушном пространстве 2000-километровой зоны и отслеживать не только крылатые ракеты, но и их носители, а также фиксировать моменты пусков. Это очень важно для оперативного подключения и снабжения информацией средств ПВО-ПРО, которые в случае агрессии горячо встретят крылатых гостей.  К примеру, модернизированную американскую ракету Tomahawk Block 4 способен эффективно нейтрализовать даже компактный зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1".

Стратегический формат

Исходя из военной стратегии, наличие загоризонтного радиолокационного поля по периметру вместе с эффективной системой ПВО-ПРО позволит России успешно противостоять тактике высокоточного обезоруживающего удара, в основе которой лежит массирование применение крылатых ракет по ключевым пунктам управления и шахтам межконтинентальных баллистических ракет. Интересно, что проблема уязвимости от крылатых ракет противника остро стоит и в США, у которых такое поле пока что отсутствует.

Город Мелекеок в Палау
© AP Photo / Itsuo Inouye
"Видеть, контролировать и бдить". Политолог о размещении США РЛС в Палау
Загоризонтная радиолокация технология не новая, скорее, плохо забытая старая. В 1970-е годы Советский Союз  построил две самых мощных в мире станции типа "Дуга", работавших по аналогичному принципу: одну в Чернигове, на Украине, а вторую — возле Комсомольска-на-Амуре. Излучение черниговской РЛС было настолько сильным, что в момент запуска станции его зафиксировали на Западе. Модернизированная "Дуга" устойчиво "видела" стартующие с мыса Канаверал ракеты с "шаттлами" и пуски МБР "Титан" с мыса Кеннеди на дальности около 9000 километров.

© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкЗенитный ракетный комплекс С-400 "Триумф" полка противовоздушной обороны в Феодосии
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Зенитный ракетный комплекс С-400 "Триумф" полка противовоздушной обороны в Феодосии
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