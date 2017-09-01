В Минобороны отметили, что военным вернули заслуженные почет и уважение

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Престиж службы в Вооруженных силах РФ вырос за последние пять лет, заявил в пятницу первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов.
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"Вы выбрали для себя службу Родине. В день знаний я повторю слова министра обороны РФ Сергея Шойгу о том, что это одна из самых благородных и значимых профессий", — подчеркнул первый замминистра.
По его словам, повышению привлекательности военной службы способствовала в том числе оптимизация схемы получения жилья: 1 января 2012 года жилищная очередь в Минобороны составляла 82,4 тысячи человек, сейчас она сократилась до 30 тысяч.
Он отметил, что большинство военнослужащих выбирают жилищную субсидию как способ получения жилья.
Он отметил, что ежегодный прирост получателей военной ипотеки составляет порядка 20 тысяч человек, а к 2028 году эта форма жилищного обеспечения станет основной.
"Для нас очень важно создать одинаково комфортные условия для военнослужащих, независимо от места их службы, будь то Камчатка или столица. Строительство жилья в Москве будет вестись, но в небольшом объеме", — отметил Цаликов.
"Сейчас можно говорить, что острота жилищной проблемы снята, но заниматься ей надо постоянно", — заключил он.
Набор курсантов в этом году в Военный университет проходил на семь специальностей, в том числе был возобновлен набор военных журналистов. В среднем конкурс составил 3,8 человек на место среди юношей и 14 человек на место среди девушек.