США
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
Безопасность

В Минобороны отметили, что военным вернули заслуженные почет и уважение

14:3201.09.2017
(обновлено: 14:36 01.09.2017)
0670
© РИА Новости / Андрей АлександровПерейти в фотобанкРоссийские военнослужащие. Архивное фотоРоссийские военнослужащие. Архивное фото
© РИА Новости / Андрей Александров
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Престиж службы в Вооруженных силах РФ вырос за последние пять лет, заявил в пятницу первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов.

Эксперты включили российскую армию в тройку сильнейших. Как вы считаете, могут ли военные обеспечить безопасность страны?
Результаты

  • 68.6%

    Да, российская армия по праву считается одной из лучших в мире

  • 4.2%

    Сомневаюсь, поскольку есть сильный противник в лице США

  • 27.2%

    Зависит от масштаба конфликта и числа участников с обеих сторон
Все опросы
Голосовать
"За пять лет мы прошли гигантский путь, прежде всего, в отношении общества к Вооруженным силам. Мы вернули военнослужащим тот почет и уважение, которое они заслуживают. Времена, когда офицер старался не носить военную форму на людях, прошли", — сказал Цаликов, выступая на традиционной лекции, посвященной началу нового учебного года в Военном университете.

"Вы выбрали для себя службу Родине. В день знаний я повторю слова министра обороны РФ Сергея Шойгу о том, что это одна из самых благородных и значимых профессий", — подчеркнул первый замминистра.

По его словам, повышению привлекательности военной службы способствовала в том числе оптимизация схемы получения жилья: 1 января 2012 года жилищная очередь в Минобороны составляла 82,4 тысячи человек, сейчас она сократилась до 30 тысяч.

Он отметил, что большинство военнослужащих выбирают жилищную субсидию как способ получения жилья.

Военно-технический форум АРМИЯ-2016. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Россияне больше всего доверяют армии, Русской православной церкви и СМИ
"Уже сейчас 60% наших военнослужащих, которые приобретают право на жилье, выбирают жилищную субсидию. Это наиболее гибкий и быстрый путь решения своего жилищного вопроса", — сказал Цаликов.

Он отметил, что ежегодный прирост получателей военной ипотеки составляет порядка 20 тысяч человек, а к 2028 году эта форма жилищного обеспечения станет основной.

"Для нас очень важно создать одинаково комфортные условия для военнослужащих, независимо от места их службы, будь то Камчатка или столица. Строительство жилья в Москве будет вестись, но в  небольшом объеме", — отметил Цаликов.

"Сейчас можно говорить, что острота жилищной проблемы снята, но заниматься ей надо постоянно", — заключил он.

Набор курсантов в этом году в Военный университет проходил на семь специальностей, в том числе был возобновлен набор военных журналистов.  В среднем конкурс составил 3,8 человек на место среди юношей и 14 человек на место среди девушек.

Комментировать
Безопасность
Комментировать
 



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Пройдите опрос, чтобы мы могли сделать сайт лучше
НачатьПозже
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена