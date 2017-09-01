В Минобороны отметили, что военным вернули заслуженные почет и уважение

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Престиж службы в Вооруженных силах РФ вырос за последние пять лет, заявил в пятницу первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов.

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"За пять лет мы прошли гигантский путь, прежде всего, в отношении общества к Вооруженным силам. Мы вернули военнослужащим тот почет и уважение, которое они заслуживают. Времена, когда офицер старался не носить военную форму на людях, прошли", — сказал Цаликов, выступая на традиционной лекции, посвященной началу нового учебного года в Военном университете.

"Вы выбрали для себя службу Родине. В день знаний я повторю слова министра обороны РФ Сергея Шойгу о том, что это одна из самых благородных и значимых профессий", — подчеркнул первый замминистра.

По его словам, повышению привлекательности военной службы способствовала в том числе оптимизация схемы получения жилья: 1 января 2012 года жилищная очередь в Минобороны составляла 82,4 тысячи человек, сейчас она сократилась до 30 тысяч.

Он отметил, что большинство военнослужащих выбирают жилищную субсидию как способ получения жилья.

"Уже сейчас 60% наших военнослужащих, которые приобретают право на жилье, выбирают жилищную субсидию. Это наиболее гибкий и быстрый путь решения своего жилищного вопроса", — сказал Цаликов.

Он отметил, что ежегодный прирост получателей военной ипотеки составляет порядка 20 тысяч человек, а к 2028 году эта форма жилищного обеспечения станет основной.

"Для нас очень важно создать одинаково комфортные условия для военнослужащих, независимо от места их службы, будь то Камчатка или столица. Строительство жилья в Москве будет вестись, но в небольшом объеме", — отметил Цаликов.

"Сейчас можно говорить, что острота жилищной проблемы снята, но заниматься ей надо постоянно", — заключил он.

Набор курсантов в этом году в Военный университет проходил на семь специальностей, в том числе был возобновлен набор военных журналистов. В среднем конкурс составил 3,8 человек на место среди юношей и 14 человек на место среди девушек.