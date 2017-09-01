В Генштабе заявили о необходимости новых подходов к нацбезопасности

МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Обстановка в мире требует новых подходов к обеспечению национальной безопасности, заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России — первый заместитель министра обороны генерал армии Валерий Герасимов.

В пятницу Герасимов выступил на торжественном мероприятии в часть начала учебного года в Военной академии Генштаба.

"Сегодня мир не становится более безопасным. Продолжаются локальные конфликты, растет угроза международного терроризма. Неустойчиво функционируют международные организации, призванные обеспечивать глобальную безопасность", — сказал Герасимов.

По его словам, "военная сила все чаще становится инструментом решения международных проблем".

"Современная военно-политическая обстановка требует новых подходов к обеспечению национальной безопасности, обороне страны и строительству Вооруженных сил. При этом важным звеном в этом процессе является подготовка кадров", — подчеркнул начальник Генштаба.