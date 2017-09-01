России не стоит бояться северокорейских ракет, заявил глава РТИ

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Российская система предупреждения о ракетном нападении обеспечивает защиту от межконтинентальных баллистических ракет (МБР) Северной Кореи, заявил в интервью газете "Коммерсант" председатель совета директоров концерна "Радиотехнические и информационные системы" (РТИ) Сергей Боев.

"Не надо нам никого бояться. Нам нужно серьезно работать над тем, чтобы все время совершенствовать нашу СПРН (Система предупреждения о ракетном нападении) в том числе на этом направлении", — сказал Боев, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, сегодня возникает все больше рисков от так называемого внесистемного воздушно-космического нападения, когда могут появляться новые средства нападения.

"Они проявляются в неожиданных местах, от неожиданных группировок. Над этим надо работать. А бояться не нужно. Никого", — заключил Боев.

Группа РТИ занимается разработкой радио- и космических технологий, систем безопасности, микроэлектроники, системной интеграции, оборонными госпроектами. Группа включает в себя 21 предприятие, в частности ОАО "НИИМЭ и Микрон", ЗАО "Энвижн Групп". На протяжении последних шести лет РТИ входит в топ-100 мировых оборонных компаний по версии издания The Defense News. В 2017 году доходы от продажи вооружения составили 565,9 миллиона долларов (86-е место в рейтинге).