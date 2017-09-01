Россия призывает к формированию широкого антитеррористическиого фронта

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Россия призывает не на словах, а на деле приступить к формированию широкого антитеррористического фронта на общепризнанной международно-правовой основе при центральной роли ООН; борьба с террористами в Сирии и других странах должна быть продолжена, заявил президент РФ Владимир Путин.

В статье в преддверии участия в саммите БРИКС Путин также отметил, что благодаря действиям РФ и других заинтересованных стран в последнее время были созданы предпосылки для улучшения ситуации в Сирии.

"Борьба с террористами в Сирии, в других странах и регионах должна быть продолжена. Россия призывает не на словах, а на деле приступить к формированию широкого антитеррористического фронта на общепризнанной международно-правовой основе при центральной роли ООН. И в этом отношении мы, естественно, дорожим поддержкой и содействием со стороны партнёров по БРИКС", — отметил Путин в своей статье.

Глава государства также высоко оценил работу Китая в качестве страны-председателя БРИКС в этом году, что, по словам Путина, позволило добиться серьёзного продвижения по всем ключевым направлениям партнёрства – политическому, экономическому, гуманитарному.

"Добавлю, что "пятёрка" заметно укрепила свои позиции в мире", — добавил он.