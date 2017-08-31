Военная прокуратура за год взыскала имущество почти на миллиард рублей

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Главной военной прокуратуре удалось за год взыскать имущество почти на 1 миллиард рублей в пользу государства, сообщил главный военный прокурор Валерий Петров в интервью "Российской газете".

"Мы совместно с органами военного управления принимаем действенные меры по возмещению материального вреда, причиненного государству. Только в этом году общий ущерб, установленный итоговыми судебными решениями, составил более 1,3 миллиарда рублей. Всего в пользу государства взыскано или передано законным владельцам имущества на сумму 994,5 миллиона рублей", — приводит его слова газета.