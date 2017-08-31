Спецназ ЗВО уничтожил диверсантов "противника" на аэродроме под Тамбовом

Военнослужащие во время тактических учений с подразделениями соединения специального назначения. Архивное фото

Военнослужащие во время тактических учений с подразделениями соединения специального назначения. Архивное фото

ТАМБОВ, 31 авг — РИА Новости. Разведчики соединения спецназначения Западного военного округа блокировали и уничтожили группу диверсантов условного противника в рамках учения на аэродроме дальней авиации в Тамбовской области, сообщает пресс-служба ЗВО.

Сообщается, что разведчики отдельного соединения спецназначения ЗВО, дислоцированные в Тамбовской области, отрабатывают спецзадачи по поиску, обнаружению и уничтожению диверсионно-разведывательной группы. По легенде занятий диверсанты высадились в тылу и приступили к диверсии, целью которой стало уничтожение аэродрома дальней авиации.

"Разведчики в числе тактических групп выполнили выход на специальных машинах "Тигр" и "Рысь" в район выполнения задачи. Здесь они блокируют несколько групп незаконных вооруженных формирований, прорвавшихся на территорию базы снабжения и аэродрома Дальней авиации", — говорится в сообщении.

Отмечается, что для поиска и блокирования связи диверсантов использовали новейшие мобильные средства радиоэлектронной борьбы и беспилотники "Груша" для обнаружения укрытий "противника".

В ходе отработки противодиверсионных задач военные провели мероприятия по классификации и слежению за группой противника. После обнаружения диверсантов разведчики организовали засаду и уничтожили группу. Стрельбы выполнили с использованием средств имитации.

Занятия проходят на базе одного из полигонов Тамбовской области, манёвры продлятся сутки. Всего для проведения занятий было задействовано более 100 военных и более 10 единиц военной и спецтехники.