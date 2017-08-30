Москва считает полезным наладить рабочий контакт между Шойгу и Мэттисом

Автомобиль у здания министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве. Архивное фото

Автомобиль у здания министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. В Москве считают полезным наладить рабочие контакты между министром обороны России Сергеем Шойгу и главой Пентагона Джеймсом Мэттисом, заявил новый посол РФ в США Анатолий Антонов в интервью газете "Коммерсант".

"В дополнение к регулярным встречам глав внешнеполитических ведомств Сергея Лаврова и Рекса Тиллерсона было бы полезно наладить рабочие контакты между министрами обороны России и США генералом армии Сергеем Шойгу и Джеймсом Мэттисом", — сказал российский дипломат.

Антонов приступит к исполнению своих обязанностей в сентябре.

Последняя встреча Лаврова и Тиллерсона состоялась в начале августа в Маниле.