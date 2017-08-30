Глава ФСВТС рассказал об объеме экспортных заказов на российское оружие

МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Портфель экспортных заказов на российскую военную технику и оружие находится на уровне 47-50 миллиардов долларов, половина из этой суммы традиционно приходится на авиацию, в планах – нарастить долю сухопутной техники до 30%, сообщил журналистам в среду директор ФСВТС Дмитрий Шугаев.

Год назад объем портфеля был примерно тем же.

"У нас портфель заказов находится в диапазоне 47-50 миллиардов долларов. Мы думаем, что этот тренд сохранится", — сказал Шугаев.

По словам Шугаева, в общем объеме поставок России боевая авиация занимает примерно 50%. "Назывались уже цифры, что на мировом рынке объем (поставок авиации — ред.) занимает 27%. Возвращаясь к объемам наших поставок, выходим на цифру примерно 30% по сухопутной технике, где-то 20% — техника ПВО и 6-7% — военно-морские силы", — сказал он.

Шугаев отметил, что Россия поставляет за рубеж "всю палитру истребителей", широко известных на международных рынках. Это истребители Су-30, модернизированные МиГ-29, новейшие МиГ-35, вертолеты Ми-35, Ми-28, Ми-17, Ка-52, учебно-боевые самолеты Як-130.

"По технике ПВО самый большой интерес к системам С-400, комплексам "Тор", "Буки", ПЗРК "Игла", различная бронетанковая техника, танки Т-90, Т-90С, системы поражения, средства РЭБ", — перечислил Шугаев.