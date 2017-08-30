Форум "Армия-2017" привлек большое внимание зарубежных специалистов

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Прошедший в период с 22 по 27 августа третий международный военно-технический форум "Армия-2017" привлек большое внимание зарубежных делегаций и специалистов, сообщил в среду замминистра обороны РФ генерал армии Павел Попов.

"По количеству участников, экспонатов, научно-деловых мероприятий, делегаций зарубежных государств, выставочным площадям "Армия-2017"превзошел предыдущую выставку в среднем в 1,5 раза", — сказал он на пресс-конференции по итогам форума.

Он напомнил, что мероприятия форума проходили в Подмосковье на базе конгресно-выставочного центра "Патриот", на аэродроме "Кубинка", полигоне Алабино, а также в Кроштадте (Западный военный округ), на полигоне Кадамовский Ростовской области (Южный военный округ), Екатеринбурге, Новосибирске, Самаре (Центральный военный округ), Владивостоке (Восточный военный округ), Североморске (Северный флот).

"В этом году форум "Армия-2017" имел ряд особенностей, в частности, в парке "Патриот" была развернута экспозиция, посвященная деятельности группировки российских войск в Сирийской Арабской Республике, а также выставка трофейного оружия, захваченного у международных террористических группировок", — сказал он.

По его словам, в форуме в этом году приняли участие более 1,2 тысячи предприятий и организаций, которые представили свыше 18,5 тысячи образцов продукции военного и двойного назначения. В работе выставки приняли участие представители 114 иностранных государств, 65 официальных военных делегаций, в том числе 35 — высокого уровня, из которых 20 возглавили руководители оборонных ведомств. Также свои экспозиции представили 78 оборонных предприятий из 14 зарубежных стран. В рамках форума проведены 140 мероприятий научно-деловой программы. Общее количество участников деловой программы превысило 8,6 тысячи человек. К показу в демонстрационной программе привлекались более 300 единиц современных и перспективных образцов техники и вооружения Минобороны России, в том числе 27 перспективных образцов техники военного и двойного применения и более 40 единиц стрелкового оружия от предприятий промышленности.

"За время проведения форума общее количество его гостей и участников составило около 700 тысяч человек, в том числе парк "Патриот" посетили почти 563 тысячи человек", — сказал Попов, добавив, что "цели проведения форума "Армия-2017" достигнуты".