Россия на форуме "Армия-2017" заключила контракты на $300 млн

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Общий объем контрактов с зарубежными партнерами, заключенных на форуме "Армия-2017", составил 300 миллионов долларов, сообщил журналистам в среду директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.

"В целом я вам могу сказать, что мы можем оценивать сумму порядка 300 миллионов долларов, по линии военно-технического сотрудничества на такую цифру мы вышли в качестве результата работы", — сказал он на пресс-конференции по итогам форума "Армия-2017".

Шугаев подчеркнул, что "Армия-2017" вышла на лидирующие позиции в мире в списке специализированных военных выставок.

"Мы действительно провели определенную аналитическую работу по сравнению форума "Армия-2017" и значимых мировых выставок. Прежде всего, это самый молодой форум, но точно попал в тройку самых значимых", — отметил Шугаев.

Форум "Армия-2017" прошел с 22 по 27 августа.