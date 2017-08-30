В Минобороны рассказали о росте показателей выполнения гособоронзаказа

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Предприятия российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК) с каждым годом улучшают показатели выполнения Гособоронзаказа: ожидается, что в 2017 году он будет выполнен как минимум на 97%, заявил журналистам в среду в ходе пресс-конференции, посвященной итогам форума "Армия-2017", заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов.
Борисов отметил, что залогом успешного взаимодействия военного ведомства с российской "оборонкой" являются заключаемые Минобороны и предприятиями долгосрочные контракты сроком до пяти лет, а также соглашения по обслуживанию ранее поставленной в войска техники на протяжении ее жизненного цикла.