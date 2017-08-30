Авиация Черномороского флота выполнит ракетные пуски над полигоном Ашулук

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Многоцелевые истребители Су-30СМ морской авиации Черноморского флота (ЧФ) в ходе учений перелетели на аэродром в Ейске Краснодарского края для последующего выполнения ракетных стрельб по воздушным и наземным целям в районе полигона Ашулук в Астраханской области, сообщил журналистам в среду представитель ЧФ капитан первого ранга Вячеслав Трухачев.

По его информации, пять Су-30СМ принимают участие в командно-штабных учениях по управлению авиацией противовоздушной обороны Южного военного округа.

"В соответствии с поставленными задачами самолеты перелетели на оперативный аэродром в Ейске", — сказал Трухачев.

Он отметил, что "летчики ЧФ выполнят на полигоне Ашулук стрельбы управляемыми ракетами по воздушным и наземным мишеням".

Су-30СМ — последняя модификация российского многоцелевого тяжелого истребителя Су-30 поколения 4+. Самолет обладает сверхманевренностью, способен применять высокоточное оружие класса "воздух-воздух" и "воздух-поверхность". Без дозаправки и подвесных баков истребитель преодолевает до 3 тысяч километров.

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