Экипажи истребителей Восточного военного округа покажут мастерство пилотажа

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Истребители Восточного военного округа (ВВО) покажут мастерство пилотажа над акваторией бухты Аякс острова Русский в рамках третьего Восточного экономического форума, сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан первого ранга Владимир Матвеев.
По его словам, программа выступления запланирована на 10 минут. Матвеев добавил, что новые многоцелевые сверхманевренные истребители Су-35С поколения "4++" поступили в истребительный авиационный полк, расположенный на аэродроме Центральная Угловая в Приморье, в 2016 году.
Третий Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 6-7 сентября.