В Севфлоте отчитались об освоении современного оборудования и техники

МУРМАНСК, 30 авг – РИА Новости. Аварийно-спасательные силы Северного флота постепенно укомплектовываются современной, в том числе уникальной, техникой и оборудованием, позволяющими более эффективно оказывать помощь всем нуждающимся в Арктическом регионе, сообщил журналистам начальник управления поисковых и аварийно-спасательных работ (УПАСР) Северного флота капитан 1 ранга Владимир Горбань.

"Обеспечение аварийно-спасательных сил Северного флота я назвал бы хорошим", — сказал Горбань и привел в пример катер "Спасатель Кононенко", который вошёл в состав флота менее года назад.

"Это настоящее чудо техники! Катамаран, причём имеющий модульную конструкцию. Вот сейчас он стоит у причала в качестве водолазного катера. На борту находятся 3 контейнера: один – с барокамерой, в другом хранится всё снаряжение, а в третьем – необитаемый подводный аппарат. Поменять контейнеры – и вот уже перед вами пожарный катер", — рассказал начальник управления.

Кроме того, УПАСР первые в ВМФ РФ получили мобильный комплекс водоотлива высокой производительности "МКВ-100". Он предназначен для удаления больших объёмов воды из затопленных отсеков кораблей и судов, откачки нефтепродуктов при ликвидации аварийных разливов и борьбы с последствиями чрезвычайных ситуаций.

"Проще говоря, этот комплекс способен "перекачать океан". Допустим, большой корабль или судно, например, морской буксир "Николай Чикер" водоизмещением в несколько тысяч тонн, вдруг получил пробоину ниже ватерлинии. Через неё хлещет вода, а судно не тонет, потому что помпа откачивает быстрее", — пояснил Горбань.

Помимо водоотливных насосов поступает новое водолазное снаряжение. Управление получило два катера комплексного аварийно-спасательного обеспечения проекта 23040. "Сил и средств у спасателей Северного флота достаточно для того, чтобы оказать помощь всем нуждающимся в Баренцевом море и Арктическом регионе. И не только своим кораблям и подводным лодкам, но и соседям по Арктике", — добавил начальник УПАСР.