Западные журналисты смогут посетить учения России и Белоруссии "Запад-2017"

МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Минобороны РФ организует пресс-туры для российских и западных журналистов на самые яркие этапы совместного стратегического учения РФ и Белоруссии "Запад-2017", сообщили в Минобороны России.

По информации военного ведомства, на брифинг для более 100 иностранных атташе, посвященный подготовке учений "Запад-2017", который во вторник состоялся в Минске, прибыли представители 120 СМИ, в том числе 70 иностранных.

"Сегодняшний брифинг предваряет целую серию мероприятий по освещению совместного стратегического учения Вооруженных сил Белоруссии и РФ "Запад-2017". Военное ведомство спланировало работу представителей СМИ, а также пресс-туры для российских и зарубежных СМИ на самые динамичные и яркие этапы практических действий войск", — подчеркнули в Минобороны.

В военном ведомстве отметили, что не менее активно учения будут освещать и белорусские коллеги. "На сайте Минобороны подготовлен специальный раздел, посвященный учению, где будет размещаться вся информация о ходе учения как в текстовом формате, так и в мультимедийном", — подчеркнули в министерстве.

Совместные белорусско-российские стратегические учения "Запад-2017" пройдут 14-20 сентября на территории Белоруссии. По данным Минобороны РФ, в учениях примут участие до 12,7 тысячи военнослужащих (из них 5,5 тысячи — российских), также планируется задействовать около 70 самолетов и вертолетов, до 680 единиц боевой техники, в том числе около 250 танков, около 200 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, до 10 кораблей.

Ранее президент Белоруссии неоднократно заявлял, что эти учения будут открыты для иностранного наблюдения. Минобороны ранее сообщало, что на мероприятие приглашены наблюдатели от семи стран: Украины, Польши, Литвы, Латвии, Эстонии, Швеции, Норвегии. В наблюдении будут участвовать представители военно-дипломатического корпуса, аккредитованного при министерстве обороны Белоруссии, а также представители международных организаций, таких как ООН, ОБСЕ, НАТО, ОДКБ, СНГ, МККК.