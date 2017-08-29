После учений "Запад-2017" все военные вернутся в места дислокации

МИНСК, 29 авг — РИА Новости. До 30 сентября личный состав, техника вооруженных сил Белоруссии и РФ вернутся в места постоянной дислокации после учений "Запад-2017", заявили в Минобороны Белоруссии.

Совместные белорусско-российские стратегические учения "Запад-2017" пройдут 14-20 сентября на территории Белоруссии. МИД РФ ранее сообщил, что в учениях примут участие до 12,7 тысячи военнослужащих (из них 5,5 тысячи — российских), также планируется задействовать около 70 самолетов и вертолетов, до 680 единиц боевой техники, в том числе около 250 танков, около 200 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, до 10 кораблей.

"До 30 сентября личный состав, вооружение и техника вооруженных сил Белоруссии будут возвращены в места постоянной дислокации, а вооруженных сил России — на свою территорию", — заявил во вторник в Минске начальник генерального штаба ВС – первый заместитель министра обороны Белоруссии Олег Белоконев.