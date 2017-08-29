Севфлот провел учение по обороне крупного промышленного объекта в Арктике

Тяжелый атомный ракетный крейсер Петр Великий во время прохода авианосной группы Северного флота России в Норвежском море. Архивное фото

Тяжелый атомный ракетный крейсер Петр Великий во время прохода авианосной группы Северного флота России в Норвежском море. Архивное фото

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Северный флот провел учение под руководством вице-адмирала Николая Евменова по обороне крупного промышленного объекта в Арктике, сообщил начальник пресс-службы Северного флота капитан первого ранга Вадим Серга.

"На севере Красноярского края под руководством командующего Северным флотом вице-адмирала Николая Евменова состоялось самое масштабное в Арктическом регионе межвидовое тактическое учение сил Северного флота… перед группировкой была поставлена задача по обороне важного промышленного объекта на Таймыре с практическим проведением стрельб реактивной и ствольной артиллерией и выполнением боевых упражнений из стрелкового оружия", — сказал он.

По словам Серги, в ходе учения были отработаны взаимодействие и совместное выполнение задач на Крайнем Севере подразделениями арктической бригады ротными тактическими группами ВДВ и спецназа при поддержке авиации и артиллерии, высадкой воздушного десанта с вертолётов Ми-8.

Серга отметил, что подобные мероприятия на Таймыре проходят уже во второй раз. По сравнению с прошлыми, в нынешних учениях задействовано практически в два раза больше личного состава и боевой техники, также впервые применялась самоходная и реактивная артиллерия. По легенде учения, в район расположения промышленного объекта проникли несколько диверсионных групп. Они были обнаружены дозором разведчиков, которые сообщили о нарушителях в штаб группировки.

Получив сигнал об угрозе нападения на важный промышленный объект, командование приняло решение о нанесении артиллерийского удара по крупным скоплениям противника из батареи РСЗО "Град" и самоходных гаубиц "Гвоздика". Также был нанесен авиаудар бомбардировщиками Су-24 и вертолетами огневой поддержки. В тыл к условному противнику были переброшены группы спецназа и ВДВ. К месту проведения учения также вышли подразделения арктической бригады Севфлота и ВДВ на штатной технике для окружения и подавления сопротивления диверсантов.