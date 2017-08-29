Спецназ ЮВО захватил лагерь условных террористов на Кавказском хребте

Военнослужащий во время конкурса по полевой выучке среди подразделений специального назначения Зеленая тропа. Архивное фото

Военнослужащий во время конкурса по полевой выучке среди подразделений специального назначения Зеленая тропа. Архивное фото

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Военнослужащие соединения спецназначения ЮВО захватили лагерь условных террористов в горах Кавказского хребта, сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа полковник Вадим Астафьев.

"Военнослужащие соединения специального назначения Южного военного округа, дислоцированного в Краснодарском крае, совершили десантирование на незнакомой горной местности в районе Кавказского хребта с целью захвата базового лагеря условных террористов", — сказал он.

Астафьев отметил, что более 150 военнослужащих выполнили прыжки с использованием парашюта Д-10 с высоты около тысячи метров из вертолетов Ми-8 АМТШ "Терминатор". В ходе выполнения задачи военнослужащие захватили полевой узел связи и командный пункт условного противника.

По словам Астафьева, для десантирования подразделения армейской авиацией ЮВО было совершено около 15 вылетов. Перед выполнением прыжков с личным составом было проведено более 40 часов наземной подготовки, все необходимые инструктажи и занятия.