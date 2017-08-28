ВВС НАТО четыре раза за неделю сопроводили самолеты ВКС России

ВИЛЬНЮС, 28 авг — РИА Новости. Истребители ВВС НАТО, выполняющие в странах Балтии миссию воздушной полиции, с 21 по 27 августа четыре раза поднялись в международное воздушное пространство над Балтийским морем для сопровождения российских самолетов, заявило в понедельник министерство обороны Литвы.

"Двадцать второго августа истребители перехватили и сопроводили два самолета Су-27, летевшие из материковой части РФ над Балтийским морем и обратно. Самолеты летели с отключенными радиолокационными автоответчиками, связь с региональным центром управления полетами не поддерживалась, без предоставленного плана полета", — говорится в сообщении пресс-службы оборонного ведомства.

По данным Минобороны Литвы, 24 августа ВВС НАТО сопроводили Ил-22 и два Су-27. Ил-22 совершал полет из Калининградской области в сторону материковой части РФ согласно предоставленному плану полета, экипаж связь с региональным центром управления полетами поддерживал, однако радиолокационные автоответчики были отключены. "Два Су-27 летели из Калининградской области над Балтийским морем и обратно без предоставленного плана полетов, с отключенными автоответчиками, связь с центром управления полетами не поддерживалась", — добавили в Минобороны.

Как заявляет министерство, 26 августа истребители ВВС НАТО два раза поднимались в воздух для сопровождения российских самолетов. "В первый раз истребители сопроводили один самолет Ан-72, три самолета Ан-12 и три Су-27, которые летели из материковой части РФ в Калининградскую область. Во второй раз ВВС НАТО сопроводили три самолета Ан-12, совершавшие полет из Калининградской области в материковую часть России", — отмечается в сообщении.

Минобороны России неоднократно заявляло, что все полеты самолетов ВКС РФ выполнялись и выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, не нарушая границ других государств.

Миссию воздушной полиции в Литве с начала мая осуществляют ВВС Польши с четырьмя истребителями F-16 Fighting Falcon. С первого сентября миссию воздушной полиции НАТО будут осуществлять ВВС США с истребителями F-15 Eagle.