Специалисты РЭБ ослепили авиацию на учениях под Волгоградом

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Специалисты радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Южного военного округа (ЮВО) спасли командные пункты, исказив навигационное поле атакующих бомбардировщиков условного противника в ходе учений на полигоне под Волгоградом, рассказал журналистам начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.

"В ходе занятия специалисты создали помехи с использованием аппаратуры мобильного комплекса РЭБ "Красуха-4", тем самым исказили навигационное поле и сделали системы и средства наведения высокоточного оружия условного противника "слепыми" при подготовке авиационного удара", — сказал он.

В итоге, по словам Астафьева, истребители-бомбардировщики Су-34 не смогли обнаружить цели и нанести условный удар по наземным пунктам управления войсками.

В сборах специалистов радиоэлектронной борьбы округа принимают участие более 800 военнослужащих, задействовано около 200 единиц техники.