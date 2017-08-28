Директор ФСВТС заявил, что у ведомства нет задачи "переплюнуть США"

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Дмитрий Шугаев заявил, что задача "переплюнуть США" перед ведомством не стоит и отношения с партнерами проходят через призму национальных интересов и безопасности.

По словам Шугаева, главная цель ФСВТС — создание максимально благоприятных условий для российских экспортеров продукции военного назначения в условиях еще более ожесточившейся конкуренции на рынках. Он добавил, что параллельно необходимо обеспечивать соблюдение всех законов.

"Нет такой задачи", — заявил Шугаев в интервью газете "Коммерсант", отвечая на вопрос, стоит ли перед ведомством задача "переплюнуть США".

Он подчеркнул, что сейчас отношения с нынешними и потенциальными партнерами проходят прежде всего через призму национальных интересов и безопасности.