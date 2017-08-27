На "Армии-2017" рассказали о разработках, представленных на форуме

Посетители в павильоне государственной корпорации Ростех на международном военно-техническом форуме Армия-2017

Посетители в павильоне государственной корпорации Ростех на международном военно-техническом форуме Армия-2017

КУБИНКА (Московская область), 27 авг — РИА Новости. Треть разработок, представленных в Инновационном клубе на Международном военно-техническом форуме "Армия-2017" — изобретения научных рот, сообщила журналистам представитель клуба Яна Шингарева.

"На экспозиции форума представлена 121 разработка, 42 из них выполнены научными ротами Вооруженных сил РФ", — сказала она.

По ее словам, Инновационный клуб также представит разработки гражданских вузов и инициативных разработчиков.

Она подчеркнула, что Инновационному клубу удалось собрать ведущих акселераторов стартапов — это Фонд развития интернет-инициатив, который делает интересные разработки в сфере вирутальной реальности, это Агентство стратегических инициатив, которое также представило свои разработки.

"И нашим главным помощником стал Фонд содействия инновациям, который обладает многими технологиями двойного назначения", — отметила Шингарева.

"Мы дали им возможность проявить себя и продвинуть свои технологические решения. И это получилось. Если говорить о результатах работы Инновационного клуба на форуме, участниками было подписано более 15 контрактов, и предприятия промышленности почти каждый день присутствовали на площадке и общались с нашими разработчиками. Это и "Калашников", и Роскосмос, ОАК, ОСК — каждый нашел для себя интересные инициативные разработки", — рассказала представитель клуба.