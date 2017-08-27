Минобороны представило систему "Армюрист" на форуме "Армия-2017"

КУБИНКА (Московская область), 27 авг – РИА Новости. Минобороны РФ представило информационно-справочную систему "Армюрист", содержащую более 60 тысяч актов, принятых с 1918 года, сообщили в воскресенье в военном ведомстве.

"По инициативе правового департамента Минобороны РФ разработана информационно-справочная система "Армюрист", в которую загружено более 60 тысяч актов военного ведомства, принятых с 1918 года", — сказали в Минобороны.

Как рассказали в военном ведомстве, система оснащена современными средствами поиска информации, и позволяет искать документы по реквизитам, а также осуществлять контекстный поиск по ключевым словам.

"Гиперссылки позволяют осуществлять переход в правовые акты, вносящие изменения в основной документ. Система также содержит сканированные образы контрольных экземпляров правовых актов. Кроме того, в системе есть словарь военно-технических терминов с их определениями и ссылками на правовые акты, в которых они даны", — сообщили в оборонном ведомстве.

В настоящее время система функционирует на всей территории РФ, добавили в Минобороны.