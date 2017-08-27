Форум "Армия-2017" посетили более полумиллиона зрителей

КУБИНКА (Московская область), 27 авг — РИА Новости. Более 500 тысяч человек посетили площадки Международного военно-технического форума "Армия-2017" в Подмосковье, во всех военных округах и на Северном флоте с начала его работы, сообщил в воскресенье начальник Главного управления научно-инновационной деятельности Минобороны РФ Александр Миронов.

"С начала форума общее количество его гостей и участников составило более 519 тысяч человек: в (подмосковном парке) "Патриоте" — 429,5 тысячи человек, в военных округах и Северном флоте — 89,9 тысячи человек", — сказал Миронов.

По его словам, только за субботу на площадках форума побывали свыше 180,5 тысячи человек, в том числе порядка 141 тысячи — в подмосковном кластере.

"При этом особой популярностью пользовались демонстрационные программы. Полигон Алабино и аэродром Кубинка посетили свыше 34 тысяч человек", — отметил начальник главного управления.

В пятый день работу на форуме продолжали официальные иностранные делегации 14 стран. "В общей сложности за пять дней в работе форума приняли участие представители 114 иностранных государств, 65 официальных военных делегаций, в том числе 35 — высокого уровня, из которых 20 возглавляли руководители оборонных ведомств", — подчеркнул Миронов.

"Всего на полях форума проведено более 50 двусторонних встреч с иностранными партнерами по линии Минобороны России, Минпромторга России, ФСВТС России, госкорпорации "Ростех", "Рособоронэкспорт", концерна "Калашников" и других предприятий военно-промышленного комплекса", — добавил начальник главного управления.