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Форум "Армия-2017" посетили более полумиллиона зрителей

Сюжет:
Международный военно-технический форум "Армия-2017" (164)
11:3727.08.2017
0700
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкПосетители международного военно-технического форума Армия-2017Посетители международного военно-технического форума Армия-2017
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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КУБИНКА (Московская область), 27 авг — РИА Новости. Более 500 тысяч человек посетили площадки Международного военно-технического форума "Армия-2017" в Подмосковье, во всех военных округах и на Северном флоте с начала его работы, сообщил в воскресенье начальник Главного управления научно-инновационной деятельности Минобороны РФ Александр Миронов.

Корвет Совершенный на международном военно-техническом форуме Армия-2017 во Владивостоке
© РИА Новости / Ильдус Гилязутдинов
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Площадки форума "Армия-2017" во Владивостоке посетили до 30 тысяч человек
"С начала форума общее количество его гостей и участников составило более 519 тысяч человек: в (подмосковном парке) "Патриоте" — 429,5 тысячи человек, в военных округах и Северном флоте — 89,9 тысячи человек", — сказал Миронов.

По его словам, только за субботу на площадках форума побывали свыше 180,5 тысячи человек, в том числе порядка 141 тысячи — в подмосковном кластере.

"При этом особой популярностью пользовались демонстрационные программы. Полигон Алабино и аэродром Кубинка посетили свыше 34 тысяч человек", — отметил начальник главного управления.

БМП Бумеранг и танк Армата на форуме Армия-2017
© Фото : Министерство обороны РФ
Танк "Армата" вызвал особый интерес у посетителей форума "Армия-2017"
В пятый день работу на форуме продолжали официальные иностранные делегации 14 стран. "В общей сложности за пять дней в работе форума приняли участие представители 114 иностранных государств, 65 официальных военных делегаций, в том числе 35 — высокого уровня, из которых 20 возглавляли руководители оборонных ведомств", — подчеркнул Миронов.

"Всего на полях форума проведено более 50 двусторонних встреч с иностранными партнерами по линии Минобороны России, Минпромторга России, ФСВТС России, госкорпорации "Ростех", "Рособоронэкспорт", концерна "Калашников" и других предприятий военно-промышленного комплекса", — добавил начальник главного управления.

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© РИА Новости
"Армия-2017": самолеты, военная техника и новейшие разработки ВПК
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