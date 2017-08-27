Площадки форума "Армия-2017" во Владивостоке посетили до 30 тысяч человек

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Порядка 30 тысяч человек стали посетителями площадок военно-технического форума "Армия-2017" во Владивостоке, сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан первого ранга Владимир Матвеев.

Как рассказал Матвеев, во Владивостоке состоялась торжественная церемония закрытия форума. В ходе церемонии замкомандующего ВВО генерал-лейтенант Сергей Соломатин и начальник штаба ТОФ контр-адмирал Игорь Осипов наградили представителей промышленности, ВВО, морской авиации и флота.

"Впервые в рамках форума для посещения жителями и гостями приморской столицы был открыт новейший корвет проекта 20380 "Совершенный", который только 20 августа был введен в состав ВМФ РФ. За время работы форума площадки на аэродроме Центральная Угловая, 33-й причал и филиал парка "Патриот" на о. Русский посетили около 30 тысяч человек", — сказал Матвеев.

Также в рамках форума прошло шесть круглых столов. На площадках форума были развернуты мобильные пункты отбора на военную службу по контракту в ВС РФ, где можно было получить консультацию.