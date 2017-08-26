КУБИНКА (Московская область), 26 авг — РИА Новости. Со стороны иностранных государств повысился интерес к научно-деловой программе форума "Армия-2017", заявил в субботу председатель Военно-научного комитета ВС РФ — заместитель начальника Генштаба генерал-лейтенант Игорь Макушев.

"Ряд круглых столов и конференций на форуме "Армия-2017" был посвящен обсуждению путей и методов борьбы с терроризмом. При этом на прямой связи находилась авиационная база Хмеймим, военнослужащие которой находятся на переднем крае борьбы с мировым злом", — сказал он, подводя итоги деловой программы форума.

Макушев отметил, что интерес к научно-деловой программе форума повысился со стороны иностранных государств.

"Проведена большая работа. Все мероприятия форума были посвящены широкому спектру вопросов, включая обеспечение национальной безопасности и развитию оборонно-промышленного комплекса", — сказал он.

Для расширения географии мероприятия активно применялась видеоконференцсвязь. Макушев отметил, что активное участие в форуме представителей государственной власти, руководителей предприятий оборонно-промышленного комплекса, авторитетных ученых и экспертов способствует увеличению научного потенциала страны и помогает вырабатывать новые оригинальные решения в российской "оборонке".

Третий международный военно-технический форум "Армия-2017" проходит с 22 по 27 августа на территории конгрессно-выставочного центра "Патриот" в Подмосковье, во всех военных округах и на Северном флоте. В нем участвуют более 1 тысячи предприятий и организаций и более 100 иностранных делегаций высокого уровня.