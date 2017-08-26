КУБИНКА (Московская область), 26 авг — РИА Новости. Со стороны иностранных государств повысился интерес к научно-деловой программе форума "Армия-2017", заявил в субботу председатель Военно-научного комитета ВС РФ — заместитель начальника Генштаба генерал-лейтенант Игорь Макушев.
Макушев отметил, что интерес к научно-деловой программе форума повысился со стороны иностранных государств.
"Проведена большая работа. Все мероприятия форума были посвящены широкому спектру вопросов, включая обеспечение национальной безопасности и развитию оборонно-промышленного комплекса", — сказал он.
Третий международный военно-технический форум "Армия-2017" проходит с 22 по 27 августа на территории конгрессно-выставочного центра "Патриот" в Подмосковье, во всех военных округах и на Северном флоте. В нем участвуют более 1 тысячи предприятий и организаций и более 100 иностранных делегаций высокого уровня.