Танк "Армата" вызвал особый интерес у посетителей форума "Армия-2017"

КУБИНКА (Московская область), 26 авг — РИА Новости. Новейший танк "Армата" и другие универсальные платформы, созданные для Сухопутных войск, вызвали особый интерес у посетителей международного форума "Армия-2017", сообщил журналистам заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов.
Борисов отметил, что на форуме представлено очень много инновационных продуктов практически во всех областях систем вооружения — и в области воздушно-космической обороны, в области авиации, Сухопутных войск.
По словам Борисова, огромный интерес представляют средства противотанковой борьбы — ПТУР "Корнет", "Хризантема", авиационная техника — самолеты Су-35, Су-34, перспективный авиационный комплекс Су-57.
На статических площадках форума представлено 337 образцов вооружения и военной техники, еще 239 участвуют в динамических показах.
"Это уникальная возможность, которая присуща только нашему форуму. Нигде в мире, ни на одном форуме нельзя одновременно посмотреть статический и динамический показ, тем более, в ночное время", — сказал замминистра.