КУБИНКА (Московская область), 26 авг — РИА Новости. Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) получила главный приз международного военно-технического форума "Армия-2017"; награды победителям в нескольких номинациях вручил заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
Главную награду форума получил генеральный директор КТРВ Борис Обносов.
В номинации "Лучшая экспозиция форума" победителем стало государственное предприятие "Белспецвнештехника" (Белоруссия). Первое место в номинации за лучшую разработку двойного назначения получила корпорация "Проекттехника", а за вклад в подготовку и организацию форума приз получила компания "Воентелеком".
Также награды форума участникам вручил начальник Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий Минобороны РФ Александр Миронов.
Лучшим проектом "Инновационного клуба" форума стала разработка полупогружных ледокольных судов нового типа Московского физико-технического института.
За лучшую разработку "Инновационного клуба" приз получило некоммерческое партнерство "Парк активных молекул" за разработку "ПАМ-3" — универсального кровезаменителя с функцией переноса кислорода.
За лучшую разработку двойного назначения в области IT-технологий наградили компанию "Чингис" за создание проекта "Виртуальный полигон".
Среди иностранных участников форума за лучшую инновационную разработку был награжден Научно-исследовательский институт Вооруженных сил Республики Беларусь.