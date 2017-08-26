КУБИНКА (Московская область), 26 авг — РИА Новости. Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) получила главный приз международного военно-технического форума "Армия-2017"; награды победителям в нескольких номинациях вручил заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов, сообщили журналистам в Минобороны РФ.

Главную награду форума получил генеральный директор КТРВ Борис Обносов.

В номинации "Лучшая экспозиция форума" победителем стало государственное предприятие "Белспецвнештехника" (Белоруссия). Первое место в номинации за лучшую разработку двойного назначения получила корпорация "Проекттехника", а за вклад в подготовку и организацию форума приз получила компания "Воентелеком".

Также награды форума участникам вручил начальник Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий Минобороны РФ Александр Миронов.

Лучшим проектом "Инновационного клуба" форума стала разработка полупогружных ледокольных судов нового типа Московского физико-технического института.

За лучшую разработку "Инновационного клуба" приз получило некоммерческое партнерство "Парк активных молекул" за разработку "ПАМ-3" — универсального кровезаменителя с функцией переноса кислорода.

За лучшую разработку двойного назначения в области IT-технологий наградили компанию "Чингис" за создание проекта "Виртуальный полигон".

Среди иностранных участников форума за лучшую инновационную разработку был награжден Научно-исследовательский институт Вооруженных сил Республики Беларусь.