В России разрабатывают противогаз с использованием уникальных материалов

КУБИНКА (Московская область), 26 авг — РИА Новости. Противогаз нового поколения с использованием уникальных мембранных материалов создается в интересах российской армии, рассказал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-майор Игорь Кириллов.

"Мы создаем новое средство индивидуальной защиты и движемся в перспективном направлении. Это использование современных материалов и тканей, это мембранные ткани. Российские противогазы нового поколения по своим биометрическим свойствам стоят на уровне иностранных, а по некоторым параметрам и выше иностранных образцов", — сказал он в ходе международного форума "Армия-2017".

По словам Кириллова, сейчас успешно идут испытания нового образца. "Устраняем все замечания. Это плановая работа, которая приведет к созданию нормального образца, который можно будет испытывать в боевых условиях", — сказал он, не уточнив сроки поступления нового противогаза в войска.