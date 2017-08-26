КУБИНКА (Московская область), 26 авг — РИА Новости. Управление лесного хозяйства Минобороны России (Оборонлес) впервые представило на форуме "Армия-2017" шлем виртуальной реальности, позволяющий управлять беспилотниками, подключенными к информационной системе "Оборонлес", заявил РИА Новости начальник управления Дмитрий Ольховик.

"В рамках экспозиции учреждения на форуме впервые представлена подсистема мобильного видеомониторинга, включающего двухместный армейский мотовездеход АМ-1. При патрулировании используется беспилотный летательный аппарат, который применяется для обнаружения возгораний, а также шлем виртуальной реальности для управления им", — рассказал Ольховик.

По его словам, лесопожарный патруль из двух человек останавливается на маршруте, запускает квадрокоптер и, продолжая движение, управляет им через шлем виртуальной реальности.

По его словам, система построена исключительно на российских информационно-технологических платформах и включена в единый реестр российского программного обеспечения Минкомсвязи.

При этом уже сегодня системой охвачены все леса военного ведомства, а также ею пользуются более 20 российских регионов, в том числе те, где чаще всего происходят пожары. Идет процесс подписания соглашений об использовании системы с главными управлениями МЧС по всем российским регионам.

"Для повышения эффективности работы системы в этом году проходит тестирование различных моделей беспилотников вместе со специальными шлемами, в которых нет засветки от солнца. Взлетающий над кромкой леса беспилотник даёт картинку на десятки километров вокруг и находит малейшие задымления. Также беспилотник может быстро достигнуть точки пожара и передать координаты в диспетчерскую", — уточнил Ольховик.