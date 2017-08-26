Форум "Армия-2017" за четыре дня посетили 310 тысяч человек

КУБИНКА (Московская область), 26 авг – РИА Новости. Площадки международного военно-технического форума "Армия-2017" за четыре дня по всей России посетили 310 тысяч человек, сообщил в субботу начальник Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Минобороны РФ Александр Миронов.

"С начала форума общее количество гостей и участников достигло 310 тысяч человек. Парк "Патриот" посетили более 263 тысяч человек, а площадки форума в военных округах и на Северном флоте — более 46,6 тысяч", — сказал он.

По его словам, на форуме работали представители официальных военных делегаций 24 государств — Боливии, Египта, Индии, Алжира, Лаоса и других.

"Так, в работе "круглого стола", посвященного опыту применения Вооруженных сил РФ в Сирийской Арабской Республике приняли участие военные делегации ЮАР, Индии и США, а также представители военно-дипломатического корпуса иностранных государств", — отметил Миронов.

Он добавил, что большая делегация из Индии работала на российско-индийской военно-промышленной конференции и на круглом столе "Вооружение, военная и специальная техника Военно-морских сил".