Форум "Армия-2017" за четыре дня посетили 310 тысяч человек

КУБИНКА (Московская область), 26 авг – РИА Новости. Площадки международного военно-технического форума "Армия-2017" за четыре дня по всей России посетили 310 тысяч человек, сообщил в субботу начальник Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Минобороны РФ Александр Миронов.
"С начала форума общее количество гостей и участников достигло 310 тысяч человек. Парк "Патриот" посетили более 263 тысяч человек, а площадки форума в военных округах и на Северном флоте — более 46,6 тысяч", — сказал он.
По его словам, на форуме работали представители официальных военных делегаций 24 государств — Боливии, Египта, Индии, Алжира, Лаоса и других.
Свою продукцию на форуме представляют 78 иностранных предприятий 14 государств: Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Китая, Кореи, Пакистана, Словакии, Таиланда, Турции, Франции, Чехии, Эстонии и ЮАР. На фото: танки Т-72Б3.
В день открытия форума министр обороны РФ Сергей Шойгу осмотрел экспозицию концерна "Калашников", в том числе новые электромотоциклы и автоматизированный боевой модуль, в котором применены нейросетевые технологии.
На форуме концерн "Калашников" провел презентацию своей новой мототехники: электромотоциклов, разработанных для сил специального назначения, подразделений ДПС и ППС полиции, а также линейку, созданную для Минобороны.
Общая площадь экспозиции выставки форума в павильонах и на открытых площадках конгрессно-выставочного центра парка "Патриот" превышает 300 тысяч квадратных метров. На фото: стенд МИА "Россия сегодня" на форуме "Армия-2017".
В дни массового посещения форума (25, 26 и 27 августа) зрители увидят военное шоу "Вежливые люди", в рамках которого будет разыгран современный общевойсковой бой с участием тяжелой бронетехники, ударной авиации и штурмовых подразделений.
В рамках "Армии-2017" стартовала научно-деловая программа, в ходе которой, в частности, будут обсуждаться опыт Вооруженных сил РФ в Сирии и Арктике, перспективы развития военных роботов и совместные проекты России с другими странами.
Показательные выступления военнослужащих в рамках Международного военно-технического форума Южного округа "Армия-2017" на полигоне "Кадамовский" в Ростовской области.
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"Так, в работе "круглого стола", посвященного опыту применения Вооруженных сил РФ в Сирийской Арабской Республике приняли участие военные делегации ЮАР, Индии и США, а также представители военно-дипломатического корпуса иностранных государств", — отметил Миронов.
Он добавил, что большая делегация из Индии работала на российско-индийской военно-промышленной конференции и на круглом столе "Вооружение, военная и специальная техника Военно-морских сил".
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