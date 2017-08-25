МИД: число солдат на учениях "Запад-2017" далеко от цифр, вбрасываемых СМИ

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Численность солдат и техники, которые будут задействованы в российско-белорусских учениях "Запад-2017", далека от цифр, которые тиражируют СМИ, говорится в комментарии департамента информации и печати МИД РФ.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию "соблюдать обязательства по обеспечению транспарентности (учений)" и "обеспечить соответствие своим обязательствам в рамках Венского документа 2011 года ОБСЕ ("О мерах укрепления доверия и безопасности")".

"Общая численность личного состава и боевой техники не превышает уровень, подлежащий обязательному наблюдению за определенными видами военной деятельности, установленный Венским документом 2011 года", — говорится в комментарии.

МИД РФ отмечает, что к участию в учениях, которые состоятся с 14 по 20 сентября, планируется привлечь до 12700 военнослужащих (7200 человек — от ВС Белоруссии, 5500 человек — от ВС РФ, из них на территории Белоруссии — около 3000 человек). Также планируется задействовать около 70 самолетов и вертолетов, до 680 единиц боевой техники, в том числе около 250 танков, около 200 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, до 10 кораблей, сказано в комментарии.

"Это очень далеко от тех цифр, которые вбрасываются в СМИ в связи с предстоящими учениями", — подчеркивает МИД РФ.

Ряд стран НАТО ранее выражал обеспокоенность ввиду предстоящих 14-20 сентября на территории Белоруссии белорусско-российских учений "Запад-2017". Так, минобороны Литвы подготовило отчет об угрозах нацбезопасности, особую опасность оно усмотрело именно в учениях "Запад-2017".