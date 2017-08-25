МИД объяснил шумиху в иностранных СМИ вокруг учений "Запад-2017"

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Шумиха, которую поднимают западные СМИ вокруг российско-белорусских учений "Запад-2017", рассчитана на то, чтобы обосновать европейской общественности затраты на наращивание военной активности НАТО, говорится в комментарии департамента информации и печати МИД РФ.

Как отмечают во внешнеполитическом ведомстве, ажиотаж в западных СМИ вокруг российско-белорусских учений "Запад-2017" не ослабевает, говорится об их агрессивном характере. Делаются ссылки на то, что численность задействованного в учении личного состава и боевой техники намеренно занижена, не выполняются надлежащие меры транспарентности, сказано в комментарии.

"Раздуваемая шумиха носит искусственный характер и явно рассчитана на то, чтобы продемонстрировать западной общественности "обоснованность" затратных мероприятий по развертыванию в Польше и странах Балтии усиленного передового присутствия и наращивания военной активности НАТО", — подчеркивает МИД РФ.

Во внешнеполитическом ведомстве отмечают, что "именно эти действия ведут к нарастанию военной напряженности в Европе, о чем сейчас демонстративно сетуют западные "бойцы пера и микрофона".

В комментарии говорится, что совместные стратегические учения вооруженных сил России и Белоруссии "Запад-2017" носят исключительно оборонительный характер.