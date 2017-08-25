Минобороны опубликовало исторические документы о Сталинградской битве

КУБИНКА (Московская область), 25 авг — РИА Новости. Минобороны России опубликовало исторические документы, связанные со Сталинградской битвой, сообщили в пятницу в военном ведомстве.

"На официальном сайте Минобороны России в преддверии празднования в 2018 году 75-летия разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве запущен мультимедийный раздел с уникальными архивными документами, отражающими начальный этап этого кровопролитного сражения Великой Отечественной войны. Недавно рассекреченные документы Центрального архива Минобороны России расскажут пользователям официального сайта военного ведомства о беспримерном героизме защитников города, о принимаемых мерах по спасению населения и эвакуации промышленного оборудования", — говорится в пресс-релизе.

По информации Минобороны, в числе впервые опубликованных документов — рукописный текст телеграммы Константина Рокоссовского в Ставку Верховного Главнокомандования от 31 января 1943 года о пленении командующего 6-й немецкой армией Фридриха Паулюса.

Также на сайте представлены документы германского руководства, в которых имеются сведения о ходе боевых действий и частях Красной Армии, противостоявших немецко-фашистским войскам в Сталинграде.

"Немалый интерес пользователей вызовут материалы, обобщившие уникальный опыт защитников Сталинграда. В одном из представленных документов — подробное описание боевых действий штурмовых групп городского боя, которые впервые в Красной армии были созданы именно в частях, оборонявших Сталинград", — рассказали в оборонном ведомстве.

Размещенные на официальном сайте военного ведомства свидетельства также доступны посетителям Международного военно-технического форума "Армия-2017". Для участия в мероприятии архив Минобороны подготовил подборку уникальных архивных документов периода Великой Отечественной войны.