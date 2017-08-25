Инженеры ЮВО показали робота-сапера на форуме "Армия" в Ростовской области

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Инженеры Южного военного округа продемонстрировали возможности робота-сапера на форуме "Армия-2017" в Ростовской области, сообщил начальник пресс-службы ЮВО полковник Вадим Астафьев.

Международный военно-технический форум "Армия-2017" проходит с 22 по 27 августа в подмосковном парке "Патриот", во всех военных округах и на Северном флоте. В нем участвуют более 1 тысячи предприятий и организаций и более 100 иностранных делегаций высокого уровня.

"Военные инженеры Южного военного округа в рамках проведения международного военно-технического форума "Армия-2017" в Ростовской области продемонстрировали возможности роботизированного комплекса разминирования "Уран-6" — говорится в сообщении.

По его словам, робот предназначен для создания проходов в противопехотных и противотанковых минных полях, а также для сплошной очистки

местности от взрывоопасных предметов.

Отмечается, что робот весит шесть тонн, а скорость его движения — до 15 километров в час. "Уран-6" оснащен комплектом навесного оборудования, состоящим из отвалов и тралов различного типа, а также четырьмя видеокамерами, которые позволяют оператору вести круговой обзор на месте работы.