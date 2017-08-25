Накопленный в Сирии боевой опыт используют для развития вооружений

Военнослужащий вооруженных сил РФ во время учений. Архивное фото

Военнослужащий вооруженных сил РФ во время учений. Архивное фото

КУБИНКА (Московская область), 25 авг — РИА Новости. Боевой опыт Воздушно-космических сил России, накопленный в Сирии, будет положен в основу развития системы вооружения ВКС, сообщил начальник штаба — заместитель командующего ВВС Главного командования Воздушно-космических сил генерал-майор Сергей Мещеряков.

"Выводы, полученные нами по результатам применения авиации, учтены в дальнейшем развитии системы вооружения Воздушно-космических сил", — сказал Мещеряков на круглом столе, посвященном опыту применения войск в Сирии, на международном военно-техническом форуме "Армия-2017".

Мещеряков подчеркнул, что для приобретения боевого опыта через сирийский конфликт "стараются пропустить" как можно большее количество летного и инженерно-технического состава.

"В ходе специальной операции в горно-пустынной местности экипажи самолетов и вертолетов приобретают опыт боевого применения управляемых и неуправляемых авиационных средств поражения в условиях активного противодействия средств ПВО малой дальности", — сказал генерал.

По его словам, результаты применения авиации в Сирии "несомненно повысили престиж Воздушно-космических сил и Вооруженных сил Российской Федерации в целом".