Накопленный в Сирии боевой опыт используют для развития вооружений

КУБИНКА (Московская область), 25 авг — РИА Новости. Боевой опыт Воздушно-космических сил России, накопленный в Сирии, будет положен в основу развития системы вооружения ВКС, сообщил начальник штаба — заместитель командующего ВВС Главного командования Воздушно-космических сил генерал-майор Сергей Мещеряков.
Мещеряков подчеркнул, что для приобретения боевого опыта через сирийский конфликт "стараются пропустить" как можно большее количество летного и инженерно-технического состава.
"В ходе специальной операции в горно-пустынной местности экипажи самолетов и вертолетов приобретают опыт боевого применения управляемых и неуправляемых авиационных средств поражения в условиях активного противодействия средств ПВО малой дальности", — сказал генерал.
По его словам, результаты применения авиации в Сирии "несомненно повысили престиж Воздушно-космических сил и Вооруженных сил Российской Федерации в целом".