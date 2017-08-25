Россия расширит присутствие на пакистанской выставке оружия IDEAS

КУБИНКА (Московская область), 25 авг — РИА Новости. Россия расширит свое участие на пакистанской выставке вооружений IDEAS-2018, соответствующих договоренностей удалось достичь с "Рособоронэкспортом" в ходе форума "Армия-2017", заявил РИА Новости в пятницу представитель Организации по продвижению оборонной продукции Пакистана бригадный генерал Вахид Мумтаз.

"У нас была хорошая встреча с "Рособоронэкспортом" на уровне заместителя гендиректора, она была очень плодотворной. Они заверили нас в расширении своего участия на следующей IDEAS. Наше сотрудничество развивается поступательно", — сказал Мумтаз.

Собеседник агентства напомнил, что "Рособоронэкспорт" впервые принял участие в пакистанском оружейном салоне в 2016 году, до этого на IDEAS Россию представлял лишь холдинг "Вертолеты России".

Мумтаз также выразил надежду, что в следующем году на выставку приедут компании, представляющие все направления российской "оборонки".

Выставка вооружений IDEAS в 2018 году пройдет с 27 по 30 ноября в городе Карачи.