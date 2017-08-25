Турецкие асы прибыли в Россию, чтобы выступить на "Армии-2017"

Круглый стол, посвященный опыту применения Вооруженных Сил Российской Федерации в Сирийской Арабской Республике, на форуме Армия-2017

Круглый стол, посвященный опыту применения Вооруженных Сил Российской Федерации в Сирийской Арабской Республике, на форуме Армия-2017

КУБИНКА (Московская область), 25 авг – РИА Новости. Специальные гости международного форума "Армия-2017" — пилотажная авиагруппа "Турецкие звезды" – в пятницу прибыла на подмосковный аэродром Кубинка, сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"Только что на аэродроме приземлились восемь самолетов F-5 турецкой авиагруппы. Их участие в демонстрационной программе форума "Армия-2017" запланировано в дни общего посещения", — рассказали в российском военном ведомстве.

На аэродроме Кубинка базируются российские авиагруппы высшего пилотажа "Стрижи" и "Русские витязи". Кроме того, к форуму на Кубинку прибыли еще две авиагруппы — "Соколы России" из Липецка и "Беркуты" из Торжка.

В дни форума на аэродроме развернута масштабная экспозиция самолетов и вертолетов Воздушно-космических сил России, выставка образцов авиационного вооружения, которые может осмотреть каждый желающий посетитель форума "Армия-2017".

"Турецкие звезды" — авиагруппа высшего пилотажа Турции, летающая на восьмерке истребителей F-5. Всего в авиапарке группы состоят 12 самолетов F-5 Freedom Fighter.