ГРУ рассказало о способах ведения боевых действий террористов в Сирии

КУБИНКА (Московская обл.), 25 авг — РИА Новости. Террористы в Сирии размещают артиллерию и бронетехнику рядом со школами, больницами и мечетями, чтобы избежать ударов авиации, заявил начальник главного управления Генерального штаба Вооружённых сил России генерал-полковник Игорь Коробов.
По его словам, чтобы удержать захваченные населённые пункты, террористы, как правило, организуют систему очаговой обороны. Здания соединяются тоннелями и подземными ходами сообщения, что позволяет скрытно проводить перегруппировку и перебрасывать резервы.
"Нижние этажи домов на основных направлениях оборудуются под долговременные огневые точки. В качестве подвижных огневых средств используются автомобили повышенной проходимости с установленными на них крупнокалиберными пулемётами, противотанковыми средствами и миномётами", — добавил Коробов.
Также террористы "Исламского государства" и "Джебхат ан-Нусры" (запрещены в РФ) часто применяют скоротечные удары по отдельным объектам, которые, как правило, завершаются немедленным отходом на исходные позиции. "Эффективность таких действий достигается внезапностью и координацией усилий нескольких отрядов. В качестве целей выбираются объекты, имеющие важное политическое или экономическое значение, отдельные слабо защищенные пункты дислокации сирийской армии, аэродромы, здания служб безопасности, места содержания заключенных, промышленные предприятия", — заключил генерал-полковник.