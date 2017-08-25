Генштаб: российские беспилотники контролируют ситуацию почти по всей Сирии

КУБИНКА (Московская область), 25 авг – РИА Новости. Российские беспилотники за время операции в Сирии выполнили более 14 тысяч вылетов, контролируя наземную обстановку почти по всей стране, сообщил начальник управления строительства и развития системы применения БПЛА Генштаба ВС РФ генерал-майор Александр Новиков.

"Созданная группировка беспилотной авиации включает комплексы с БПЛА ближнего действия, малой, средней и большой дальности. Всего за время операции ими выполнено более 14 тысяч вылетов", — сказал Новиков в пятницу на "круглом столе" в рамках форума "Армия 2017".

По его словам, беспилотные летательные аппараты используются с самого начала операции ВКС и "обеспечивают круглосуточный контроль наземной обстановки практически на всей территории Сирии".