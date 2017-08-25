ФПИ начал конкурс на лучшее решение для автономного полета беспилотника

КУБИНКА (Московская область), 25 авг — РИА Новости. Фонд перспективных исследований (ФПИ) начал прием заявок на конкурс на лучшее программно-аппаратное обеспечение для автономного управления беспилотниками (БПЛА), сообщили РИА Новости в фонде.
Как уточнили в фонде, прием заявок на участие в конкурсе проводится по 29 сентября. При этом сам конкурс проводится в два этапа: симулятор – с 23 августа по 15 ноября, полигон – с 16 ноября по 27 апреля 2018 года. К участию в конкурсе допускаются только юридические лица, резиденты России, созданные без участия иностранных или международных организаций, иностранных граждан.
"Предполагается, что лучшие решения, которые будут продемонстрированы в ходе конкурса, смогут войти в будущий проект ФПИ", — говорится в сообщении.
Фонд перспективных исследований создан в 2012 году для содействия научным исследованиям и разработкам в интересах обороны и безопасности страны. Деятельность ведется по трем основным направлениям — химико-биологическому и медицинскому, физико-техническому, информационному. В конце 2015 года в структуре ФПИ был создан Национальный центр развития технологий и базовых элементов робототехники. В настоящее время фонд работает более чем над 50 проектами, для них созданы свыше 40 лабораторий в ведущих университетах, НИИ и оборонных предприятиях.