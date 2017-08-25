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SWIR-камеру, смотрящую сквозь дым и туман, показал "Швабе" на "Армии 2017"

Сюжет:
Технологии будущего (55)
13:1025.08.2017
(обновлено: 13:11 25.08.2017)
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© РИА Новости / Александра НауменкоЗаместитель по НИОКР и инновационному развитию холдинга Сергей Попов. Архивное фотоЗаместитель по НИОКР и инновационному развитию холдинга Сергей Попов. Архивное фото
© РИА Новости / Александра Науменко

Холдинг "Швабе", входящий в ГК Ростех, представил на форуме "Армия 2017" около 130 образцов продукции, в том числе, SWIR камеру, которая может "смотреть" сквозь дым и туман. Сотрудники МЧС по достоинству оценили камеру и намерены использовать ее в работе. Об этой и других новинках "Швабе" на армейской выставке в интервью корреспонденту РИА Новости Александре Науменко рассказал заместитель по НИОКР и инновационному развитию холдинга Сергей Попов:

- Какую продукцию холдинг представляет на форуме в этом году?

— Мы постарались максимально наглядно показать нашим потенциальным потребителям, что мы для них делаем. В числе 128 образцов, которые представлены в нашей экспозиции, — оборудование для ПТРК "Метис" и "Корнет", тепловизионные прицелы, прицельные комплексы, тепловизионные каналы для зенитного комплекса "Бук". Еще один сегмент — высокоточные лазерные дальномеры и системы подсветки, обеспечивающие высокую точность поражения цели. Следующий сегмент — это все, что связано со стрелковым оружием. Это наша продукция, которая наиболее широко известна, — тепловизионные, стрелковые, ночные прицелы и очень интересная линейка коллиматорных прицелов. Если посмотреть, например, как тепловизионные прицелы менялись по массе, мы увидим, что еще три года назад он весил 1,2 килограмма, год назад — 900 грамм, а наша последняя разработка весит всего 650 граммов.

Швабе оснащает оптикой самые современные самолеты
© Фото : пресс-служба холдинга "Швабе"
Алексей Патрикеев: "Швабе" оснащает оптикой самые современные самолеты

Еще одна зона — все, что связано с авиацией. Например, наши прицельные комплексы демонстрируются вместе с вертолетами МИ-8, Ка-52. Из новинок представили системы оптического наблюдения, очень небольшие по массе — всего 5-7 килограммов, причем мы научились делать их не только металлическими, но и полимерными, что значительно облегчает конструкцию и позволяет без проблем установить систему на беспилотнике, что сегодня очень актуально.

Поскольку выставка армейская, мы представляем целую линейку прицельных комплексов для бронетанковой техники. Например, комплекс "Содема", имеющий огромный экспортный потенциал. Он позволяет вести прицельную стрельбу в любое время суток, в том числе, и в условиях недостаточной видимости.

© РИА Новости / Александра Науменко
© РИА Новости / Александра Науменко

Еще одна новинка — инфракрасная камера со спектральным диапазоном 0,9-1,7 микрон, так называемая SWIR-камера. Если для обычной видеокамеры и глаза человека плотный туман создает помеху, SWIR-камера "видит" и через туман, и через дым. Вот, смотрите — направляем камеру на это тонированное стекло и она показывает абсолютно четкое изображение предметов за ним. Непрозрачная пластиковая папка тоже не препятствие — камера способна видеть ее содержимое, можно даже прочитать текст документа внутри.

Над камерой SWIR-диапазона мы работали два года. По весу она получилась очень небольшой — до 100 граммов. Мы можем поставить на нее и длиннофокусный, и короткофокусный объективы, что дает возможность установить камеру на беспилотник практически любого класса и смотреть, например, через облака. На выставке мы демонстрируем возможности передачи изображения с камеры не только на монитор или компьютер, но и, например, на смарт-часы или дисплей телефона.

- В этом году на форуме "Армия" холдинг впервые принял участие в работе специальной экспозиции "Инновационный клуб"…

Швабе создал инновационный оптический прицел со световодом
© Фото : пресс-служба холдинга "Швабе"
"Швабе" создал инновационный оптический прицел со световодом
- Инновационный клуб — это место, где каждый может показать свои перспективные наработки, потенциально интересные заказчикам. Мы в инициативном порядке ведем много разработок — не только военной продукции, но и продукции гражданского назначения. В этом году в клубе мы демонстрируем наработки в области очистки воды на молекулярном уровне. Тема очень актуальная и у нас, и за рубежом. Мы предлагаем целую линейку образцов разного уровня производительности — от нескольких сот литров до нескольких тысяч литров в час. Есть интересные наработки для Арктики — получение воды питьевого качества изо льда. На сегодняшний день у нас уже есть несколько заказов на системы водооочистки, в том числе, потенциально от иностранных фирм.

- Какие еще продукты из ваших новейших разработок заинтересовали заказчиков?

Швабе направил партию оптических приборов в Белоруссию
© Фото предоставлено пресс-службой холдинга "Швабе"
"Швабе" направил партию оптических приборов в Белоруссию
- Помимо систем очистки воды, это, в частности, swir-камеры, о которых мы говорили. Начали мы этот проект на свой страх и риск, когда еще не было заказчика. Сделали 10 опытных образцов и предложили попробовать эту технику в действии. И, как результат, уже сегодня есть конкретный запрос от МЧС. Сотрудники ведомства после опытных испытаний сами убедились, что пожарный может с помощью этой технологии быстро обнаружить очаг пожара за завесой дыма. Сейчас МЧС формулирует технические требования с целью адаптации камеры под нужды спасательных служб. Возможно, она будет встроена в шлем пожарного.

- В настоящее время 70% продукции холдинга приходится на гособоронзаказ. В то же время, согласно стратегии "Швабе", к 2025 году доля гражданской продукции в общем объеме выручки должна достичь 80%. Каким образом в этой связи планируется развивать НИОКР в холдинге?

— На сегодняшний день мы ежегодно вводим более сотни новых изделий. План НИОКР холдинга предусматривает только в этом году свыше 400 новых исследований. В целом около 15%-20% общего объема инвестиций на развитие холдинг "Швабе" вкладывает в науку.

Генеральный директор УОМЗ Анатолий Слудных. Архивное фото
© Фото предоставлено пресс-службой холдинга "Швабе"
"Швабе": мы делаем ставку на выпуск модульных оптических систем

Одним из перспективных направлений в выпуске гражданской продукции мы считаем микрооптику медицинского назначения. Например, микрооптика для артроскопических исследований — это тема интересна и нам, и врачам. На сегодняшний день в артроскопии используются изделия иностранного производства, они довольно дорогие. В этой области мы намерены выйти на рынок с абсолютно новыми изделиями, которые сейчас находятся в разработке.

Жидков: Швабе ставит цель расширить выпуск гражданской продукции до 81%
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Жидков: "Швабе" ставит цель расширить выпуск гражданской продукции до 81%
Еще одна область — кардиохирургия. Здесь не так много оптики, но есть микромеханика, одноразовые инструменты. Наконец, неонатальное оборудование — в этом направлении мы занимаем прочные позиции, наше оборудование продается в 95 стран мира. Однако и здесь мы не стоим на месте, каждый год у нас появляются два-три изделия в этой области. Это неонатальный инфракрасный обогреватель (лучистое тепло — BONO), и новые системы датчиков, которые оценивают состояние ребенка, находящегося в инкубаторе. Есть и новинки в спектрометрии для научных и лабораторных исследований. Например, дифракционные решетки, которые у нас покупают немецкие фирмы для того, чтобы те же спектрометрические приборы продавать. Цена наших изделий значительно ниже, а по характеристикам они ни в чем не уступают зарубежным аналогам.

В целом НИОКР в "Швабе" работают на общую задачу — мы должны проникать на новые рынки с качественными изделиями, чтобы конкурировать как с российскими, так и с иностранными производителями.

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