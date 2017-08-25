Шоу "Вежливые люди" в рамках форума "Армия-2017". Прямая трансляция

В подмосковной Кубинке в рамках третьего международного военно-технического форума "Армия-2017" проходит военное шоу "Вежливые люди", в рамках которого разыгрывается современный общевойсковой бой с участием тяжелой бронетехники, ударной авиации и штурмовых подразделений, сообщили в пресс-службе Минобороны.